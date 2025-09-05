Ruanda, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Mezarlık İncelemesini Kınadı

Ruanda, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) başkent Kigali'deki askeri mezarlıkta bulunan "yeni mezarları" saymasını kınayarak, bunu "saygısızca ve saplantılı bir operasyon" olarak nitelendirdi.

Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HRW'nin mezarları saymak yerine Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kongolu Tutsi azınlığına yapıldığı iddia edilen zulme odaklanması gerektiğini savundu.

Nduhungirehe, yeni mezarların sayılmasını kınayarak, bunun "ürkütücü, saygısızca ve saplantılı bir operasyon" olduğunu belirtti.

Ruanda Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo da Ruanda mezarlıklarını takip etmenin nasıl bir insan hakları meselesi olabileceğini sorgulayarak, "İnsan Hakları İzleme Örgütü samimiyetsiz ve dikkat çekmek için çırpınıyor." ifadelerini kullandı.

HRW'ye göre, Kigali'deki askeri mezarlıkta 2022-(Temmuz) 2025 yıllarında 1171 yeni mezar kaydedildi.

Ocak 2017'den Temmuz 2025'e kadar 14 farklı zamanda yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin kullanılarak yeni mezarların sayıldığı ve haftalık ortalama artışın hesaplandığı belirtilen HRW raporunda, 2017'den 2021'in ortalarına kadar haftada ortalama 1,7 yeni mezar belirlendiği iddia edildi.

Raporda, 2022 başlarından itibaren, bu sayının kademeli olarak haftada 6'ya yükseldiği vurgulanarak, "Goma çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı ve M23 tarafından ele geçirildiği dönemi kapsayan 15 Aralık 2024 ile 9 Nisan 2025 tarihleri arasında haftalık yeni mezar sayısı 22'ye ulaştı." denildi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını ileri sürüyor. Ruanda ise bu suçlamaları reddediyor.

M23 üyeleri, yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.