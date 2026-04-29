RTÜK ve Mgk Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Şiddete Karşı Harekete Geçti: Yapımlara "Değer Yerleştirmesi" Geliyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiddet temalı yapımlara karşı talimatı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bir araya geldi, iki kurumun ortak çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda, yapımlarda "ürün yerleştirmesi" uygulaması gibi "değer yerleştirmesi" yapılması gündeme geldi.

RTÜK ile MGK arasında televizyon yapımlarına ilişkin stratejik bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. MGK Genel Sekreteri ve heyetinin katıldığı toplantı RTÜK binasında yapıldı. Toplantıda gündüz kuşağı programları, şiddet sahneleri ile milli ve manevi değerlere zarar verdiği ve aile yapısını bozduğu değerlendirilen yapımlar tek tek ele alındı. MGK'nın bu kapsamda söz konusu içerikleri incelediği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yapımlarda ürün yerleştirmesine benzer şekilde "değer yerleştirmesi" yapılması planlanıyor. Bu yöntemle toplumun önem verdiği değerlerin vurgulanması ve daha görünür kılınması amaçlanıyor. RTÜK ve MGK'nın, Erdoğan'ın talimatı sonrası bir eylem planı üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Toplantıda, son dönemde toplum yapısını olumsuz etkilediği değerlendirilen içeriklere ilişkin devletin hassasiyetinin üst düzeyde olduğu vurgulandı.

Erdoğan "İyiliği, merhameti, şefkati teşvik eden yapımlara daha fazla yer verilmeli" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki silahlı okul saldırılarının ardından şiddetin tırmanmasına neden olan yapımlara dikkati çekerek talimat vermişti.

Bu konuda taviz verilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran yapımlardan ziyade aileyi merkeze alan, iyiliği, merhameti, şefkati teşvik eden yapımlara ekranlarda daha fazla yer verilmesi gerekiyor. İyiliği hayatının merkezine yerleştirilmiş bir milletiz. Şehit Ayla öğretmenimiz gibi nice güzel insanımız bu milletin mayasında ne olduğunu bizlere hatırlatıyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızda ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA