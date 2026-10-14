RTÜK Üyesi Keser, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğü uyarısında bulundu

(ANKARA) - RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Medyadaki çok sesliliği daraltan her süreç demokrasiye zarar vermekte, kaybeden ülkemiz olmaktadır. Gazetecilik kapatılamaz ve gazetecilik suç değildir" ifadesini kullandı.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Medya alanında yaşanan olağanüstü süreç ve bugün de Halk TV'ye kayyum atanması, halkın haber alma hakkı, çoğulculuk açısından kaygı verici… Basın özgürlüğüne yönelik her türlü müdahalenin çok hassas, ölçülü ve eşit olması zorunludur. Çünkü basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, toplumun da özgürlüğüdür. Gelinen nokta kapanan ve kapatılan basın kuruluşları… Medyadaki çok sesliliği daraltan her süreç demokrasiye zarar vermekte, kaybeden ülkemiz olmaktadır. Gazetecilik kapatılamaz ve gazetecilik suç değildir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA