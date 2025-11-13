RTÜK Üyeleri Seçildi: Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen RTÜK üyeliği seçiminde Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker'in seçilmesiyle sonuçlanan süreç, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK üye seçimi yapıldı. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi uyarınca AK Parti ve MHP'ye düşen iki üyelik için seçim gerçekleştirildi. 24 Ekim tarihinde boşalan üyelik için Orhan Özdemir ve Ali Sarı, 1 Kasım'da boşalan üyelik için de Fatma Çeliker ve Erhan Güven aday gösterildi.

279 milletvekilinin katıldığı oylama sonucu RTÜK'ün yeni üyeleri Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile seçim sonuçları resmiyet kazandı.