RTÜK'ten Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."