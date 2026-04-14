RTÜK'ten Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Siverek'teki silahlı saldırı olayına dair yayın kuruluşlarına önemli uyarılarda bulundu. Olay anı görüntülerinin ve travmatik içeriklerin paylaşılmaması gerektiğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi

Dünyasını aydınlatan eş başkasına kaçtı! Canlı yayında yüzleştiler
Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası

Cem Yılmaz’a ABD vizesi şoku