RTÜK'ten 'Jasmine' dizisine inceleme

RTÜK, dijital platformda yayınlanan 'Jasmine' dizisinin genel ahlaka aykırı içerikleri nedeniyle inceleme başlattı. Aile yapısını hedef alan ve milli değerlerle çelişen unsurlar vurgulandı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital bir platformda yayınlanan 'Jasmine' adlı dizi hakkında, genel ahlaka aykırı içerikleri gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanan 'Jasmine' adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır. RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır. Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı izleme ve değerlendirme uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. RTÜK, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
