RTÜK'ten 4 Kanala ve 3 Dijital Platforma "Eleştiri Sınırı" ve "Şiddet" Gerekçesiyle Yaptırım

(ANKARA) - RTÜK, incelemeleri sonucunda Halk TV ve SZC TV'ye "eleştiri sınırlarının aşıldığı" gerekçesiyle, Kanal D, NOW TV ile Netflix, Prime Video ve HBO Max'te yer alan bazı yapımlara ise "yoğun şiddet" içerikleri nedeniyle idari para cezası uyguladı; bazı içeriklerin kataloglardan çıkarılmasına da karar verildi.

RTÜK tarafından yapılan değerlendirmede, Halk TV ve SZC TV'ye "eleştiri sınırlarının aşıldığı" gerekçesiyle idari para cezası verildi. Halk TV'de yayımlanan "Sansürsüz" programında CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik ifadelerinin "eleştiri sınırını aştığı ve küçük düşürücü nitelik taşıdığı" gerekçesiyle yüzde 2 oranında ceza uygulandı.

SZC TV'de yayınlanan "Nokta Atışı" programında TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in bazı ifadelerinin ise "devlet kurumlarını küçük düşürdüğü ve eleştiri sınırını aştığı" değerlendirilerek yüzde 1 idari para cezası verildi.

Karara muhalefet şerhi düşen RTÜK üyesi Tuncay Keser, AYM ve AİHM içtihatlarına atıf yaparak, kamu kurumları ve siyasetçilere yönelik eleştirilerde ifade özgürlüğü sınırlarının daha geniş yorumlanması gerektiğini belirtti.

"Eşref Rüya"ya Şiddeti Özendirme Cezası

Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya adlı dizinin 38, 39 ve 40. bölümlerindeki şiddet sahneleri de Üst Kurulda ele alındı. RTÜK İzleyici Bildirimleri Sistemi'ne 1 Nisan- 17 Nisan 2026 tarihleri arasında söz konusu diziye ilişkin iletilen 623 şikayeti de değerlendiren Üst Kurul, medyadaki şiddetin gerçek hayattaki şiddetten daha sık tekrar ettiği ve yapılan araştırmalara göre televizyonda gösterilen şiddet içerikli sahnelerin fazlalığının toplumda artan şiddetle bağlantılı olduğuna dikkati çekti. Dizideki şiddet sahnelerinin şiddeti olağanlaştırdığı, yöntem öğretici nitelikte olduğu, özendirici ve model oluşturucu biçimde sunulduğu ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açabilecek etkilere sebep olabileceğini vurgulayan Üst Kurul, Kanal D'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

HBO Max'taki Altın Çocuk Dizisine Ceza

HBO Max adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan "Altın Çocuk" adlı dizi de içerdiği yoğun şiddet sahneleri nedeniyle Üst Kurul'un gündemindeydi. Ekranda gösterilen şiddetin, gündelik yaşamda sorunların çözümünde şiddete başvurmak yönünde eğilimlere neden olabildiği ve uzun vadede şiddetin kanıksanmasına neden olabileceğini ifade eden Üst Kurul, HBO Max adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

Prime Videoya Katalogdan Çıkarma Cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Prime Video adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan Gangs Of Lagos (Lagos Çeteleri) isimli filmdeki aşırı sergilenen şiddet sahnelerine ilişkin yayın ihlallerini de değerlendirdi. Filmin şiddeti, sorun çözmenin yegane aracı olarak meşrulaştırdığı, yoğun ve detaylı şiddet içeriklerinin şiddetin kanıksatılmasına hizmet ettiği ve çocuk izleyiciler üzerinde yıkıcı rol model etkisi yaratabileceğine dikkati çeken Üst Kurul, Prime Video adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmüne aykırılıktan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

Netflix'teki okul saldırısı dizisine yaptırım

Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan "Trigger" adlı dizideki yoğun şiddet içerikleri de Üst Kurul'un gündemindeydi. Dizide şiddet sahnelerinin yoğun şekilde yer aldığı, suç ve suç unsurlarının detaylandırıldığı, şiddetin estetize edildiği vurgulanırken dizinin 6. bölümünde işlenen okul saldırısının da sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı; ilgili sahnelerin kronik güvensizlik ve kaygı durumunu besleyebileceği, özellikle genç izleyicilerde taklit etme davranışı oluşturabileceği ifade edildi. Bu gerekçelerle Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan; "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmüne aykırılıktan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak, mahkemelerce verilen yayın yasağı kararlarının uygulanmasına yönelik, yayıncı kuruluşlara rehber niteliğinde ilke kararlarının belirlenmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA