Rtük: Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Meydana Gelen Olay Hakkında Yayın Yasağı Kararı Verildi

Güncelleme:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Çekmeköy'de bir öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiğini açıkladı. İlgili mahkeme kararı doğrultusunda, olayla ilgili hassasiyetle hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik'in bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, bir öğretmen ve bir öğrenci olmak üzere 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."

