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RTÜK Başkanı'ndan TRT'ye Destek

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RTÜK Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, tutuklu bir siyasetçinin TRT’ye yönelik açıklamalarını kınayarak, bunların kurumlara ve kamuoyuna zarar verdiğini belirtti.

Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK) Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT'yi hedef alan açıklamalarının hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırı olduğunu bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köklü yayıncılık geçmişiyle Türkiye'nin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT'nin ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla ülkenin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT'yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır. TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz."

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Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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