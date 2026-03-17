RTÜK Başkanı Daniş'ten gazeteci Keklikçi için taziye mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, hayatını kaybeden gazeteci Murat Keklikçi için başsağlığı diledi.

Daniş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Basın dünyamızın değerli isimlerinden, özellikle savaş muhabirliği gibi gazeteciliğin en zorlu sahalarında uzun yıllar özveriyle mesleğini icra eden gazeteci Murat Keklikçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mesleğine adadığı yıllar, ortaya koyduğu ilkeli duruş ve basın hayatına sunduğu katkılar daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."