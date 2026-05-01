RTÜK Başkanı Daniş, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kamu yayıncılığında köklü bir mirası temsil eden TRT, güvenilir, tarafsız ve nitelikli içerikleriyle yıllardır milletimizle güçlü bir bağ kurmaktadır. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü yayıncılık anlayışı, medyada kalite ve güvenin sürdürülebilirliğine önemli katkı sunmaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 62. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayıncılık yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum."