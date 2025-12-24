Haberler

RTÜK, 'Aşkın Gücü' adlı yarışmaya ceza verdi

Güncelleme:
RTÜK, 'Aşkın Gücü' adlı yarışmada kadın onurunu zedeleyici içerikler tespit ederek yayın yapan dijital platforma para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı. Cinsiyet rollerini olumsuz etkileyen, kadınları meta olarak kullanan içeriklerin bu kararın gerekçesi olduğu belirtildi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Aşkın Gücü' adlı yarışmada kadın onurunu zedeleyici içerikler yer aldığı belirleyip, programın yayınlandığı dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK, gerçekleştirdiği toplantıda dijital medya hizmet sağlayıcı platform tarafından yayınlanan 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programındaki ihlalleri değerlendirdi. Programda, cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu olumlayan konuların işlendiği tespit edildi.

KADINLAR META OLARAK KULLANILIYOR

Kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, programın kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir 'ödül' ya da 'sebep' olarak konumlandırıldığı değerlendirildi.

Dijital platforma; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan 'Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' hükmünü ihlal ettiğine karar verilerek, idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
