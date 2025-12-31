RTÜK Başkanı Daniş: 2025'te Üst Kurulumuz Tarafından 34 Farklı Medya Hizmet Sağlayıcıya Toplam 90 İdari Para Cezası Uygulandı

(ANKARA) - RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurul tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulandığını bildirdi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'nın RTÜK'ün 2025 yılında verdiği cezalara ilişkin paylaşımının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

RTÜK'ün denetim ve yaptırım süreçlerinin 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayın içeriklerinin somut ihlallerinin esas alınarak yürütüldüğünü belirten Daniş, şunları kaydetti:

"Üst Kurul kararları gerekçeli olarak alınır; kamuoyunun incelemesine açık biçimde Kurumumuzun resmi internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, kararlar yargı denetimine açıktır; yayın kuruluşları hukuki başvuru yollarını kullanabilmektedir. Bu kapsamda, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış; ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır.

RTÜK; ifade özgürlüğü ile kişilik hakları, çocukların korunması, toplumsal barış ve yayıncılık etiği arasındaki hassas dengeyi gözeterek görevini sürdürmektedir. Kurumumuz, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık içinde yer almasını önemser; ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda da yetkisini kullanmakla yükümlüdür. Üst Kurul Üyemiz Sayın İlhan Taşcı'nın yapmış olduğu paylaşıma istinaden, ilgili bilgilendirici açıklamamız kamuoyuna saygıyla duyurulur."