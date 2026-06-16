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Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail ordusunun Filistinli bir gazeteciyi hedef almasını kınadı

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinli gazeteci Mutasım Sakf el-Hayt'ı gaz bombasıyla hedef almasını kınadı. Gazeteci, haber takibi sırasında ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli gazeteci Mutasım Sakf el-Hayt'a gaz bombası atarak hedef almasını kınadığını bildirdi.

RSF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kudüs Haber Ağı muhabiri El-Hayt'ın işgal altındaki Batı Şeria'da yaralanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun gazeteci El-Hayt'ı gaz bombasıyla hedef almasının kınandığı belirtilerek, Filistinli gazetecinin Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Ebu Meşal köyünde haber takibi sırasında ayağından yaralandığı ve ambulansla tahliye edildiği aktarıldı.

El-Hayt, Deyr Ebu Meşal köyüne saldıran işgalci İsrailliler ile Filistinli gençler arasında çıkan arbedeyi takip ettiği sırada İsrail güçlerinin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu ayağından yaralanmıştı.

Batı Şeria'da son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Filistinlilere ait tarım arazilerine yönelik saldırılarında da artış gözleniyor. Bu saldırılar arasında arazilerin yakılması, tahrip edilmesi ve özellikle yerleşim birimlerine yakın bölgelerde çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi yer alıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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