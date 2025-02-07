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Rosatom Genel Müdürü Zaporijya Nükleer Santrali'ni Görüştü

Rosatom Genel Müdürü Zaporijya Nükleer Santrali'ni Görüştü
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Santralin güvenliği ve uluslararası iş birliği konuları ele alındı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali konusunda görüştüğü bildirildi.

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Likhachev ile Grossi'nin bugün Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu ele alındı.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik girişimler değerlendirildi ve Rusya'nın bu konudaki çalışmaları UAEA ile birlikte devam ettirmeye hazır olduğu vurgulandı.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyüğü konumunda bulunuyor. Bu santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Halihazırda Rus ordusunun kontrolünde bulunan santralin çevresinde topçu saldırıları gerçekleştiriliyor, Ukrayna ile Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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