Rosatom Başkanı, Zaporijya NGS saldırılarına bölgesel felaket uyarısı yaptı

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Başkanı Aleksey Likhachev, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) ve Energodar şehrine yönelik saldırılarının büyük bir bölgesel felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Energodar'daki sivillere yönelik saldırılarının şiddetinin giderek arttığını belirtti.

Saldırıların askeri hedeflerden ziyade sivillere ve sosyal tesislere yönelik olduğunu ifade eden Likhachev, "Büyük bir bölgesel felaketin birkaç adım uzağındayız." dedi.

Likhachev, dün akşam Rosatom çalışanlarını taşıyan bir otobüsün vardiya sonrasında saldırıya uğradığını belirterek, saldırı sırasında otobüste yolcu bulunmadığını ancak sürücünün hayatını kaybettiğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve uluslararası toplumun saldırılara tepki göstermesi için girişimlerini sürdürdüklerini kaydeden Likhachev, saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA