Depremde Yıkılan Rönesans Rezidans Davası, Altıncı Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 270 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans davasının 11'inci celsesi, altıncı bilirkişi raporu dosyaya gelmediği için 25 Eylül'e ertelendi.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Rönesans Rezidans'ın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 270 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine enkazda ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. Geçen yıl 11 Temmuz'daki duruşmada, sanıklar Önder Artun ve Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış, sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

TÜM SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

3'ü tutuklu olmak üzere 6 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden, tutuksuz sanık Ayhan Karan ise SEGBİS'le bağlandı. Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, tutuksuz sanıklar İbrahim Dahıroğlu ve Bayram Mansuroğlu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

ALTINCI BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Duruşmada, talep edilen 6'ncı bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi. Tutuklu sanık Mehmet Yaşar Coşkun savunmasında, yıkımın depremin şiddetinden kaynaklandığını ileri sürerken, diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki avukatları ise dosyada bulunan yapı denetim firmasına ait yetki belgesinin, Rönesans Rezidans'ın inşa edildiği dönemde iptal edildiği bilgisine ulaştıklarını belirterek, belgelerin araştırılarak mahkemeye sunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının talebini kabul ederek sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 25 Eylül'e erteledi.

Kaynak: ANKA