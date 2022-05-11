Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da - Haberler

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Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da

Romanya donanmasının 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi Nava Scoala Mircea, Sarayburnu'na demirledi.

Romanya donanmasının 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi Nava Scoala Mircea, Sarayburnu'na demirledi.

İtalya'nın Napoli kentinden gelen 82 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde yelkenli eğitim gemisi, Marmara Denizi'ni geçerek İstanbul Boğazı'na geldi.

Kızkulesi açıklarında dönüş alan gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler eşlik etti.

Gemi, daha sonra Sarayburnu Limanı'na yanaşarak demirledi.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Sarayburnu, Romanya, Güncel, Haberler

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