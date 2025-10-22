Romanya Savunma Bakanı: Rus İHA'ları Hava Sahasını İhlal Ederse Vurulacak

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), ülke hava sahasına izinsiz girmesi durumunda hemen vurulacağını söyledi.

Mosteanu, başkent Bükreş'teki meclis binasında, Savunma Bakanlığının dün gece Romanya'nın Ukrayna sınırında hareket eden bir grup İHA'yı tespit etmesi ve durumun gözetlenmesi için iki F-16 savaş uçağı havalandırmasını değerlendirdi.

Romanya'nın dün gece hava sahasının ihlal edilmediğini aktaran Mosteanu, "Dün gece bir kez daha sınırlarımızın oldukça yakınlarında İHA'lar vardı. Yeniden uçaklarımızı havalandırdık." dedi.

Mosteanu, Rusya'ya ait bir veya birkaç İHA'nın Romanya hava sahasını ihlal etmesi durumunda tutumlarının ne olacağını sorulması üzerine, "Kesinlikle vur emri verilecektir. Rus İHA'larının ülke hava sahasına izinsiz girmesi durumunda hemen vurulmaları emri var." diye konuştu.