Romanya'daki Sosyal Demokrat Parti, Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini sonlandırdı

Romanya'nın en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD), Başbakan Ilie Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldı.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), PSD'nin yaklaşık 5 bin üyesinin başkent Bükreş'te toplanarak, Bolojan'a siyasi desteğin devamı ya da geri çekilmesine ilişkin oy kullandığını belirtti.

Parti içi oylamanın ardından basına açıklamada bulunan PSD Genel Başkanı Sorin Grindeanu, Bolojan'a siyasi desteğin geri çekilmesi için yüzde 97,7 oranında oy geldiğini belirterek, "Sonuç gösteriyor ki, Bolojan, geri çekilmeli. PSD, Romanya'nın en önemli partisi, parlamentoda ilk sırada yer alıyor." dedi.

Ulusal basın, koalisyondaki diğer partilerden Bolojan'ın liderliğini yaptığı Ulusal Liberal Partisi (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliğinin (UDMR), Başbakan'a desteğini sürdüreceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da kararın ardından istişarelerin yapılacağını belirterek, krize çözüm bulmak için "bir, iki, üç, gerektiği kadar tur" görüşme yapılacağını söyledi.

Bolojan ise istifa etmeyeceği yönünde açıklamada bulunurken, PSD'nin kabinede görev alan bakanlarını geri çekmesi halinde Romanya'nın yeni bir siyasi kriz dalgasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet, Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.