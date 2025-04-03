Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 'Dünya Nasıl Nefes Alır' Fotoğraf Sergisi

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğince başkentte "Dünya Nasıl Nefes Alır" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca'nın ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde yapılan açılış ve resepsiyona, kentte görevli diplomatik misyon temsilcileri, sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Tinca, burada yaptığı konuşmada, fotoğraf sergisinin doğanın güzelliğini, yaratıcılık ve insan ile doğa arasındaki bağları ele aldığını söyledi.

Her yıl 22 Nisan'da kutlanan "Dünya Günü" etkinliklerini hatırlatan Tinca, söz konusu tarihin gezegenin korunması hususunda farkındalık ve eylem çağrısı olduğuna değindi.

Tinca, dünyadaki iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara atıfta bulunarak, serginin doğanın korunmasının yanı sıra güzelliklerini kutlama amacı taşıdığını aktardı.

Sergiye ve burada gösterilen Romanya'nın doğal güzelliklerine ilişkin bilgi veren Tinca, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanatçı Dan Mihalcea da katılımcılara sergi hakkında detaylı bilgi aktardı.