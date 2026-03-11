Haberler

Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Güncelleme:
Romanya Meclisi, ABD'nin ülkedeki hava üslerine asker ve savaş uçağı konuşlandırma talebini oy çokluğuyla kabul etti. Talep, Romanya Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine gündeme geldi. Muhalefet ise protesto ederek oylamayı engellemeye çalıştı.

Romanya Meclisi, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini oy çokluğuyla onayladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan'ın talebi üzerine mecliste ABD'nin Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogalniceanu Hava Üssü ve ülkenin orta kesimlerinde yer alan Campia Turzii Hava Üssü'ne asker ve savaş uçağı konuşlandırma isteği görüşüldü.

Oy çokluğuyla kabul edilen talep doğrultusunda ABD'nin Romanya'daki üslere asker ve teçhizat konuşlandıracağı ifade edildi.

Bu arada, ABD'nin talebine karşı çıkan muhalefet, meclisteki konuşmaları düdük ve ıslık çalarak yarıda kesti. Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) Başkanı George Simion, partisinin Romanya'yı savaşa götüren talebi oylamayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD'nin talebinin savunma amaçlı olduğunu, Romanya vatandaşlarının endişelenmemesi gerektiğini belirtmişti.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, ABD'nin Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne havada askeri uçaklara yakıt ikmali yapmak için kullanılan iki tanker uçağının konuşlandırılması için talepte bulunduğu ve Romanya'ya yaklaşık 500 askerini göndermeyi planladığı aktarılmıştı. ABD askerlerinin en fazla 90 gün kalabileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
