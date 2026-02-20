Haberler

Romanya, Gazze'den 1000 hasta çocuğun tedavisini üstlenmek istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, ülkesinin Gazze'den 1000 hasta çocuğun tedavisini üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD'de düzenlenen Gazze Barış Kurulu toplantısında konuşan Dan, Romanya'nın Gazze'deki çocuklar için tahliye uçuşlarının sayısını artırabileceğini belirtti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, ülkesinin, Gazze'den 1000 hasta çocuğun tedavisini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısında konuşan Dan, ülkesinin kurulda gözlemci konumunda olduğunu belirterek, "Herkes Gazze'de barış, istikrar ve refah istiyor. Ancak asıl soru şu ki, bu konuda nasıl hareket edebiliriz?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için barış planının kapsamlı ve istikrarlı olduğunu değerlendiren Dan, " Romanya, Gazze'deki hasta çocukların Romanya'da tedavi edilmesi için tahliye uçuşlarının sayısını artırabilir. Bunu daha önce de yaptık. Bunu yeniden 1000 çocuk ve 4 bin aile üyesi için yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dan, ülkesinin Filistinli öğrencilere burs sağladığına ve bu programı genişletebileceğine işaret ederek, Gazze'deki okulların yeniden inşasına da katkıda bulunabileceklerini aktardı.

Filistin'de kurumların yeniden inşa edilmesi noktasında da tecrübelerini kullanabileceklerini söyleyen Dan, "Filistin ile geleneksel olarak iyi ilişkilerimiz var. Bize güvenebilirsiniz." diye konuştu.

Bu arada, ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulunun Washington'da yapılan ilk toplantısında Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!