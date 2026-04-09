Romanya'da Ebeveynlere Psikolojik Destek

Romanya'da Down sendromu veya otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynleri ve yasal vasilerine, devlet psikolojik danışmanlık hizmeti verecek.

Romanya Temsilciler Meclisi, dezavantajlı çocukların ailelerine destek tedbirleri öngören bir yasa tasarısını onayladı.

Romanya basınına göre yeni yasal düzenlemeyle Down sendromu veya otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynleri ve yasal vasilerine, uzman birimlerde tıbbi hizmet ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Bunların yanı sıra palyatif bakım ve otizm spektrum bozukluğu tanısı konmuş bireyler için diğer tıbbi hizmetlerin de sağlanması öngörülüyor.

Mecliste, sağlık sigortası fonlarından tam olarak karşılanacak hizmetleri anlatan iktidar koalisyonu üyesi National Liberal Party (PNL) Milletvekili Raluca Turcan, "Her gün birçok cephede mücadele eden ve desteğe ihtiyaç duyan ebeveynler var. Kabul edilen bu proje sayesinde, Down sendromu veya otizm spektrum bozukluğu olan bu çocukların ebeveynlerine psikolojik terapi sağlanacak." dedi.

Muhalefetteki Romanya'yı Kurtarın Birliği (USR) Milletvekili Emanuel Ungureanu da projeyi olumlu karşıladıklarını belirterek hükümetten, yasanın uygulamaya geçirilmesi ve ebeveynlerin desteklenmesi için gerekli finansal kaynakları sağlamasını istedi.

Yasanın, Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov
