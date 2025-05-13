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Roman Müziğinin Önemli İsimlerinden Balık Ayhan Hayatını Kaybetti

Roman Müziğinin Önemli İsimlerinden Balık Ayhan Hayatını Kaybetti
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Balık Ayhan olarak bilinen Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, 58 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 1992'de yayımladığı 'Yaşayan Ruhlar' albümü ile tanınan sanatçının vefatı, sosyal medyada duyuruldu.

"Balık Ayhan" adıyla tanınan Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatı, sosyal medya hesabından paylaşılan "Değerli sanatçımız Balık Ayhan'ı kaybettik." notuyla duyuruldu.

Ayhan Küçükboyacı, nefes darlığı şikayetiyle 12 Nisan'da yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüş ve burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Balık Ayhan kimdir?

İstanbul'da 1967'de dünyaya gelen Balık Ayhan, profesyonel kariyerine, 16 yaşında Galata Kulesi çevresinde müzik yaparak başladı.

"Yaşayan Ruhlar" adlı albümünü 1992'de yayınlayan sanatçı, albümün ardından Türkiye genelinde ün kazandı.

Roman kültürünü yansıtan "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" adlı parçaları ile geniş dinleyici kitlesine ulaşan Küçükboyacı, "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" albümleriyle de adından söz ettirdi.

Roman müziği alanında tanınan sanatçı, "Ağır Roman", "Dansöz", "Ispanaktan Nağmeler" ve "Baba Bi Buçuk" adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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