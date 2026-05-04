Roma'daki Akdeniz Gazeteciler Derneğinden AA muhabirine ödül

Anadolu Ajansı (AA) Roma temsilcisi kıdemli muhabir Barış Seçkin'e İtalya'daki Akdeniz Gazeteciler Derneğinin (AGM), Akdeniz-Avrupa Uluslararası Gazetecilik Ödülü verildi.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan AGM'nin, İtalya Başbakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın himayesinde bu yıl ikincisini düzenlediği Akdeniz-Avrupa Uluslararası Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığının, Roma'daki lokalinde düzenlenen törene, İtalya Başbakanlığı Basın-Yayıncılıktan Sorumlu Müsteşarı Alberto Barachini, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı Gianfranco Coppola, eski İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Umberto Vattani, İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili'nin yanı sıra basın, diplomasi, siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

Törende, İtalya, Türkiye, İspanya, Arnavutluk, Malta, Mısır gibi farklı ülkelerin önde gelen medya kuruluşlarında çalışan ve yıl boyunca Akdeniz'de kültürler arası etkileşime haberleriyle katkı yapan gazetecilere ödülleri verildi.

AA Roma temsilcisi kıdemli muhabir Seçkin de mesleğine olan bağlılığı, siyaset, diplomasi, spor, kültür-sanat alanlarında doğru ve nitelikli bilginin aktarılması ve kültürler arasındaki etkileşimin geliştirilmesine yardımcı olması dolayısıyla Akdeniz-Avrupa Uluslararası Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülünü USSI Başkanı Gianfranco Coppola'nın takdim ettiği Seçkin, AA gibi dünyanın önde gelen haber ajansını İtalya'da temsil etmenin önemli ve gurur verici bir şey olduğunu belirterek, kendisini ödüle layık gören AGM'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
