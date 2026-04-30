Roma'da Türkiye-İtalya ilişkileri ve AB boyutunun ele alındığı panel düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'daki Luiss Üniversitesinde, Türkiye - İtalya ilişkileri ve bunun Avrupa Birliği (AB) ile olan boyutuna etkilerini dijitalleşme ve savunma perspektiflerinden ele alan panel gerçekleştirildi.

Luiss Üniversitesinden Prof. Francesca Maria Corrao, Prof. Raffaele Marchetti ile Araştırma Görevlisi Michele Petrone'nin ev sahipliği yaptığı panele; Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, İtalyan düşünce kuruluşu CeSPI'nin Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Valeria Giannotta, İstanbul Üniversitesinden Prof. Özgün Erler Bayır, Milano Cattolica Üniversitesinden Prof. Andrea Locatelli, İsveç Tartu Üniversitesinden Doç. Dr. Stefano Braghiroli ve İstanbul Ticaret Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Yasin Asal katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Ülgen, Roma'nın, Türkiye ve İtalya için olduğu kadar bölge, Akdeniz, Avrupa ve genel olarak transatlantik güvenlik için de bu tür konuları tartışmak için özel bir başkent olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, bölgesinde ve uluslararası krizlerde gösterdiği diplomatik çabalardan bahseden Ülgen, İtalya ile ortak tarih ve coğrafyayı paylaştıklarını, dolayısıyla ilişkilerinin stratejik ve işbirliklerinin de hayati olduğunu dile getirdi.

İtalya, Avrupa devletleri ve Türkiye arasında daha fazla işbirliğini teşvik etmelidir

Asal'ın moderatörlüğündeki panelde konuşan akademisyenlerden Braghiroli, "Avrupa için Türkiye'nin temel bir rol oynayabileceğini düşünüyorum ve bence Avrupa'nın bunu mümkün olan en kısa sürede fark etmesi ve bundan azami ölçüde yararlanması gerekiyor." dedi.

Locatelli ise Türkiye ile İtalya arasında hem ordular hem de savunma sanayisi firmaları arasında artan işbirliğine dikkati çekerek, "İtalya, askeri tedarik söz konusu olduğunda Avrupa devletleri ve Türkiye arasında daha fazla işbirliğini teşvik etmelidir." diye konuştu.

Bayır da Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın alması, ayrıca Leonardo ile ortak insansız hava aracı üretimine gitmesi gibi işbirliklerine atıf yaparak, "Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliği, sadece iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin bir yansıması değil, aynı zamanda Avrupa'nın gelecekteki güvenlik ve teknolojik mimarisinin nasıl şekillenebileceğine dair önemli bilgiler sağlıyor. Bundan dolayı bu tür ortaklıklar, geçici bir düzenleme olarak değil, uzun vadeli ve yapısal bir süreç olarak anlaşılmalıdır." ifadesini kullandı.

Giannotta ise Türkiye'nin bölgesinde yaşanan uluslararası krizlerde dengeleyici diplomatik rolüyle kilit oyunculardan biri olduğunu belirterek, NATO müttefikleri İtalya ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki stratejik ortaklıklarının, operasyonel bir savunma ortaklığına doğru ilerlediğini vurguladı.

Asal da Türkiye-İtalya ilişkilerinin sadece savunma, güvenlik, siyaset bağlamında değil sporda da iyi gittiğini, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın da 24 yıl sonra Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkı kazandığına işaret etti.

Prof. Corrao ise kapanış konuşmasında, dijital ve savunma alanlarındaki işbirliklerinin önemli olduğunu, ancak esas kültürel alandaki etkileşimleri artırmak gerektiğini kaydetti.