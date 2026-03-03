Haberler

İtalya Başbakanlığı yakınlarındaki şüpheli çantaya bomba imha ekipleri müdahale etti

Güncelleme:
İtalya'nın başkenti Roma'da başbakanlık sarayı yakınlarında bulunan terk edilmiş bir tekerlekli çantaya bomba imha ekipleri müdahale etti. Çantadan kıyafet çıktığı belirlendi. Hükümet, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da başbakanlık sarayı yakınlarında terk edilmiş tekerlekli siyah kabin bagajı boyutlarındaki çantaya, bomba imha ekipleri müdahale etti.

Roma'nın merkezinde başbakanlık sarayı Chigi ile aynı adı taşıyan meydanda, birçok başbakanlık ofisinin bulunduğu noktada siyah renkte tekerlekli bir çantanın bırakıldığı belirlendi.

Başbakanlığa çok yakın bir noktada olması sebebiyle güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, meydanı da trafiğe kapattı.

Şüpheli çantaya bomba imha ekipleri uzaktan müdahale ederek, içinde patlayıcı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı.

Ekipler, patlayıcı olmadığını belirledikleri çantayı bölgeden uzaklaştırdı.

İtalyan basını, çantadan kıyafet çıktığını yazdı.

Bu arada, bugün Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'nda da öğle saatlerinde bir başka şüpheli çanta durumu yaşandı. Bu çantanın da içerisinde şüpheli madde olmadığı anlaşıldı.

Öte yandan İtalyan hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki kriz sebebiyle ülkede terör saldırıları düzenlenebileceği gerekçesiyle kritik noktalarda güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
