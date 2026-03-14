İtalya'da 'Savaşa hayır, referandumda hayır' yürüyüşü düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce kişi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek ve gelecek hafta ülkede yapılacak referandumda oylanacak yargı reformuna "hayır" çağrısında bulunmak için yürüdü.

Öğrenci toplulukları, sendika temsilcileri, Filistin'le dayanışma grupları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı "Savaşa hayır, referandumda hayır" başlıklı yürüyüş, öğleden sonra başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da yoğun güvenlik önlemleri altında başladı ve San Giovanni Meydanı'na kadar sürdü.

Göstericiler, Filistin, Küba, İran bayrakları ile "Savaşa hayır", "Yargı reformuna hayır", "Referandumda hayır", " İtalya'nın savaşa girmesine hayır", "Daha kötü bir İtalya'ya hayır", "Meloni hükümetine hayır", "Küba'dan ellerinizi çekin" ve "İran'dan ellerinizi çekin" yazılı pankart ve dövizlerle yürüdü.

Protestocular, İsrail ve ABD'ye yönelik "katiller", Başbakan Giorgia Meloni ve hükümetine yönelik ise "İstifa edin" sloganları attı.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte ayrıca, "Özgür Filistin", "İtalya NATO'dan çıksın" sloganları da atıldı.

Göstericilerden bir grup, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD bayrağının olduğu kartonları ateşe verirken, diğer grup da İtalya Başbakanı Meloni'nin, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile el sıkıştıkları anlara ilişkin fotoğraf karelerini yaktı.

Yürüyüş boyunca göstericiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını, ABD'nin Küba ve Venezuela'ya yönelik saldırılarını ve ABD ile İsrail'e "suç ortaklığı yaptığı" gerekçesiyle Meloni hükümetini protesto etti.

Göstericiler aynı zamanda, Meloni hükümetinin hazırladığı, yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesini ve seçim yerine kura öngören yargı reformunun oylanacağı gelecek haftaki referandumda, "hayır" oyu verilmesi çağrısı da yaptı.

Bu arada, yürüyüşün sona erdiği San Giovanni Meydanı'na, İran'ın Minab kentinde hedef alınan ilkokulda ölen çocukları temsilen sembolik kefene sarılmış çocuk naaşları da konuldu.

"Artık gerçekten 'yeter' demenin zamanı geldi"

Yürüyüşe katılan ve yüzünün tamamını kaplayacak şekilde "No" (Hayır) yazan Violetta Carpino, "Ben bir ressamım ve şu anda yaşanan her şeye 'hayır' diyorum. Savaşa 'hayır' diyorum, bir diktatörlüğe doğru gitme riskine 'hayır' diyorum. Şu anda tanık olduğumuz şey büyük ve somut bir risk." dedi.

Yüzündeki "No" makyajı da sorulan Carpino, "Savaşa hayır. Bu, savaşa benim 'hayır'ım. Bugün siyah kıyafet giymemin nedeni savaş, çünkü savaş tamamen karanlıktır, her zaman karanlıktır." diye konuştu.

İran bayrağıyla gösteriye katılan Alessia da "Buraya acı çeken İran halkıyla dayanışmamı ve yakınlığımı göstermek için geldim. Onlar, bana göre iğrenç, müstehcen, ahlaksız, şiddet dolu bir emperyalist ve sömürgeci saldırıya karşı direniyorlar. Onlarca yıldır görülmemiş bir barbarlık söz konusu. Ayrıca o zavallı küçük kızları hatırlamak için buradayım." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan Filistin destekçisi İtalyan Carlo Ermini de şunları söyledi:

"Ben her zaman olduğum gibi buradayım. Filistin lehine, Venezuela lehine ve İsrail'in soykırımcı ve terörist hükümetinin mağduru olan tüm halklar için düzenlenen bütün gösterilerde bulundum. Ayrıca ABD'nin saldırılarına karşı da meydana indim. Artık gerçekten 'yeter' demenin zamanı geldi. Çünkü liste çok uzun. Burada en az 40 ülkenin, bu suçlu hükümet tarafından saldırıya uğradığından ve bombalandığından bahsediyoruz. Ayrıca bu hükümetin, Amerikalı Yahudi lobisi tarafından yönlendirildiğini söylüyorum. Amerikalılar kendi başlarına hiçbir şeyden anlamıyor."

Meloni hükümetine de karşı olduğunu belirten Ermini, hükümetin ABD ve İsrail'in müttefiki olduğunu ve bu tutumuyla İtalya'nın çıkarlarını "yok ettiğini" savundu.