Roma'da 'Gazze'de Soykırım Dursun' Yürüyüşü Gerçekleşti

İtalya'nın başkenti Roma'da geniş katılımlı " Gazze'de soykırım dursun" yürüyüşü düzenlendi.

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına karşı, İtalya'da protestolara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Başkentin Piramide semtinde dün öğleden sonra bir araya gelen yüzbinlerce kişi, "Soykırım Dursun" ve " İsrail'le suç ortaklığına son" yazılı dövizleri arkasında toplanarak, yürüyüşe geçti.

Roma'nın simge yapısı Kolezyum önünden geçen kortej, San Giovanni Meydanı'nda son buldu.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz", "Hepimiz antifaşistiz", "Katiller", "Nehirden denize özgür Filistin", "İntifada", "Özgür Gazze", "Siyonist, terörist devlet İsrail", "Meloni istifa", "Utanın" ve "Hükümet istifa" şeklinde sloganlar attı.

Bazı göstericiler de Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yakarken, bir grup da bando eşliğinde yürüyerek ilgi çekti.

Göstericiler, yürüyüş boyunca hem Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'i hem de bu soykırımı durdurmadığı gerekçesiyle İtalyan hükümetini protesto etti.

"İtalya nihayet uyandı"

Büyük yürüyüşe katılan İtalyan vatandaşı Valentina, neden bu yürüyüşe katıldığı sorusuna, "Ben Gazze için, soykırımın sona ermesi için, ama biraz da İtalya'da sahip olduğumuz hükümetin sona ermesi için buradayım. Çünkü bu hükümet bu soykırıma izin veriyor, sadece buna da değil… Bugün çok kalabalığız, son derece birleşmiş durumdayız ve bunun onlarca yıldır ezilen bir halk karşısında büyük bir insanlık eylemi olduğuna inanıyorum." dedi.

İtalyan Benedetta da "Yıllar boyunca meydanlarda çok az kişi olduğumuz dönemlerden sonra, nihayet İtalya'nın uyandığını gördüğüm için mutluyum. İtalya nihayet uyandı ve şunu anladı, eğer herkes için özgürlük yoksa, hiç kimse için özgürlük yoktur. Eğer herkesin hakkını savunmazsak, kimsenin hakkı savunulmaz." diye konuştu.

Benedetta, Kürsel Sumud Filosu aktivistlerine de çok saygı duyduğunu belirterek, "Çok büyük bir cesaretleri vardı ve keşke ben de onlarla yola çıkacak aynı cesarete sahip olsaydım." ifadelerini kullandı.

Gösteri için Roma dışından gelen Edoardo da "Bugün hepimiz Filistin halkına dayanışmamızı göstermek için sokağa indik. İktidarda olan hükümete rağmen, tüm İtalyan halkının, bir Filistin Devleti'nin tanınması konusunda hemfikir olduğunu ve bunun, şu anda bombalar altında zulüm gören Filistinlilere temel haklarının sağlanması açısından bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini göstermek istediğimiz için sokaklara çıktık." yorumunu yaptı.

Edoardo, Küresel Sumud Filosu'nun da Filistin halkına yönelik büyük bir dayanışma eylemi olduğunu belirtti.

Yürüyüş barışçıl şekilde tamamlandıktan sonra olaylar çıktı

Yürüyüş barışçıl şekilde sona ererken, bir grubun kortejden ayrılarak yönünü değiştirmesi ve buna güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda başkent caddelerinde olaylar çıktı.

Azize Büyük Meryem Bazilikası (Santa Maria Maggiore) yakınlarında durdurulan yön değiştiren grubu, polisin çevreleyerek coplu müdahalede bulunduğu görüldü.

Daha sonra yine bazilika yakınlarındaki Merulana Caddesi'nde başka bir grup, yine güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Güvenlik güçlerinin yolları kapatmasına ve biber gazlı müdahalesine bazı göstericiler, şişe ve fişek atarak karşılık verdi. Olaylar sırasında en az bir aracın ve çöp kutularının da yandığı görülürken, polis tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Roma Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün ardından yüzleri maskeli birkaç yüz kişilik bir gruba, kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ilk aşamada olaylara karışan 262 kişinin teşhis edilip serbest bırakıldıkları aktarılırken, sonrasında başka bir gruptan 2 araba ve çöp kutularını ateşe veren ve güvenlik güçlerine yabancı madde ve havai fişek atan 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Rainews24 kanalı, olaylarda 41 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 2 göstericinin de tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.