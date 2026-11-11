Roma'da e-postayla gelen bomba ihbarı üzerine çok sayıda okul boşaltıldı

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ROMA, 11 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Prenses Mafalda İlköğretim Okulu'ndan tahliye edilen öğrenciler, 11 Kasım 2026.

İtalya'nın başkenti Roma'da bomba ihbarı nedeniyle birçok okul boşaltıldı. Adnkronos Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre, güneydeki Appio-Tuscolano bölgesinde ilkokul ve anaokullarının da aralarında yer aldığı birçok okula bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. (Fotoğraf: Zhang Xinwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua