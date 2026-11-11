Roma'da e-postayla gelen bomba ihbarı üzerine çok sayıda okul boşaltıldı

Roma'da e-postayla gelen bomba ihbarı üzerine çok sayıda okul boşaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İtalya'nın başkenti Roma'da bomba ihbarı içeren e-postalar nedeniyle aralarında ilkokul ve anaokullarının da bulunduğu çok sayıda okul boşaltıldı. Adnkronos Haber Ajansı'nın haberine göre ihbarlar güneydeki Appio-Tuscolano bölgesindeki okullara gönderildi.
ROMA, 11 Kasım (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Prenses Mafalda İlköğretim Okulu'ndan tahliye edilen öğrenciler, 11 Kasım 2026.
İtalya'nın başkenti Roma'da bomba ihbarı nedeniyle birçok okul boşaltıldı. Adnkronos Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre, güneydeki Appio-Tuscolano bölgesinde ilkokul ve anaokullarının da aralarında yer aldığı birçok okula bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. (Fotoğraf: Zhang Xinwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua