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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı. Evinde cansız bedenine ulaşılan Yücel'in ölüm nedeni "sodyum nitrat" zehirlenmesi olarak kayda geçti.

Ankara Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, merakla beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun sonucu belli oldu. Soruşturma dosyasına giren rapora göre Yücel'in "sodyum nitrat" zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARI HABER ALAMAMIŞTI

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamıştı. Bunun üzerine arkadaşları ailesine ve polis ekiplerine bildirmişti.

EVDE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILŞAMIŞLARDI

Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaşmıştı. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilmiş ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

ÖLÜM NEDENİ SODYUM NİTRAT ZEHİRLENMESİ

İntihar iddialarının ardından genç mühendisin ölüm nedeni ile ilgili başlatılan çalışmada sona gelindi. Yücel'in ölüm nedeni belirlendi. Genç mühendisin ölüm nedeninin kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRDIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlendi. Yücel'in cansız bedeninde darp izi olmadığı, eve zorla giriş tespit edilemediği de aktarıldı.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkorsan71:

onu öldüren o raporada müdahale eder

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