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Roketsan'ın 35 yıllık başarı hikayesi film oldu

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Savunma sanayii alanında peş peşe başarılar gerçekleştiren Roketsan'ın 35 yıllık başarı hikayesi film oldu. Türkiye'nin Savunma sanayii alanında gururu olan Roketsan'ın 35 yıllık başarı birikimi, yapımcılığını ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği filmle anlatıldı.

Roketsan'ın 35 yıllık başarı hikayesi film oldu

ANKARA - Savunma sanayii alanında peş peşe başarılar gerçekleştiren Roketsan'ın 35 yıllık başarı hikayesi film oldu.

14 Haziran 1988'de çekirdek bir kadro tarafından " Türkiye'nin geleceği için özgün, güvenilir ve çığır açan roket ve füze çözümlerinin lideri olmak" vizyonuyla kurulan Roketsan, global bir marka olarak 35'inci yaşını filmle kutluyor. Türkiye'nin Savunma sanayii alanında gururu olan Roketsan'ın 35 yıllık başarı birikimi, yapımcılığını ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği filmle anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel

Ömer Faruk Sorak Roketsan Türkiye Güncel Haberler

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