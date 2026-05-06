Rojin Kabaiş'in Babası, Bakan Gürlek ile Görüştü

(ANKARA) - Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de 2024'te Tuşba Mollakasım'da ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de 2024'te Tuşba Mollakasım'da ölü bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in adalet mücadelesi devam ediyor.

Kızının kaybolduğu ilk günden itibaren sesini duyurmaya çalışan ve yetkililerden kızının ölümünün arkasındaki sır perdesinin kaldırılması noktasında yardım talep eden baba Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlıkta görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA