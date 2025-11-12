Rohingya Tekne Faciası: 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, göçmenleri taşıyan teknenin Malezya açıklarında batması hakkında "Rohingya (Arakanlı Müslüman) tekne faciası, hem Myanmar içinde hem de (mülteci) kamplarında insani ve güvenlik durumunun ne kadar hızlı çöktüğünün çarpıcı bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Myanmar'dan göçmenleri taşıyan teknenin 6 Kasım'da Malezya açıklarında batmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Arakanlı Müslümanların onur ve güvenliği hak ettiğini vurgulayan Lahbib, ülkelerine güvenli dönüşleri mümkün olana kadar bu topluluğa daha fazla fon sağlanması ve öz dirençlerinin artırılmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

Malezya açıklarında Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan teknenin 6 Kasım'da batması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar'ın Arakan eyaletinden Malezya'ya giden göçmenlerin başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetmişti.

Yetkililer, batan teknenin yaklaşık 70 yolcu taşıdığını tahmin ediyor. Öte yandan diğer teknelerde bulunan yaklaşık 230 kişinin durumu henüz bilinmiyor.