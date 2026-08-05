Zonguldak'ta rögarda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde rögara düşüp mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla kurtardı. Yavru, annesinin yanına bırakılırken kediler beslendi.

Olay, dün Alaplı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Rögardan kedi sesi geldiğini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rögara girerek yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İki kanalizasyon kapağı arasındaki bölüme kaçan yavru kediye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, kanala kontrollü şekilde su verdi. Suyla birlikte kanalın diğer ucuna doğru ilerleyen yavru kedi, burada bekleyen itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak kuyudan çıkarıldı. İtfaiye ekibi, kurtardıkları yavru kediyi besledi.

'ANNESİNİN YANINA BIRAKTIK'

İtfaiye eri Muhammet Kaya, "Kanalizasyonun içinde yavru bir kedi olduğunu gördük. Kurtarmak için kanala indim ancak yavru kedi iki kanalizasyon hattı arasına kaçtı. Bunun üzerine kanala kontrollü şekilde hafif su verdik. Diğer tarafta bekleyen arkadaşımız, suyla birlikte gelen yavru kediyi yakalayarak kurtardı. Ardından kediyi annesinin yanına bıraktık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı