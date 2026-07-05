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Rodos Adası'nda orman yangını çıktı

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Rodos Adası'ndaki Ammudes bölgesinde çıkan orman ve tarım arazisi yangınına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Gönüllüler de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yunanistan'da son 24 saatte 60 yangın çıktığı bildirildi.

Rodos Adası'ndaki Ammudes bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Ammudes bölgesinde orman ve tarım arazisi yangını çıktığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin, sahil kesimlerinin yakınında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ettiği, gönüllülerin de yangınla mücadeleye yardım ettiği belirtildi.

İtfaiye Teşkilatından dün akşam yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte, 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere 60 orman ve tarım arazisi yangını çıktığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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