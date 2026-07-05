Rodos Adası'nda orman yangını çıktı

Rodos Adası'ndaki Ammudes bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Ammudes bölgesinde orman ve tarım arazisi yangını çıktığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin, sahil kesimlerinin yakınında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ettiği, gönüllülerin de yangınla mücadeleye yardım ettiği belirtildi.

İtfaiye Teşkilatından dün akşam yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte, 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere 60 orman ve tarım arazisi yangını çıktığını belirtmişti.