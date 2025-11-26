Haberler

Rodos'ta Eğitimde El Bombası Patladı: 1 Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Yunanistan Savunma Bakanlığı, Rodos Adası'nda gerçekleştirilen eğitim sırasında meydana gelen el bombası patlaması sonucu 1 askerin hayatını kaybetmesi üzerine 3 gün yas ilan etti. Olayda bir asker de yaralandı.

Rodos Adası'nda eğitim alanında el bombasının patlaması sonucu 1 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 3 günlük yas ilan edildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Rodos'ta eğitim sırasında 19 yaşındaki bir askerin el bombasının pimini yanlışlıkla çekmesi sonucu hayatını kaybetmesi ve bir diğer askerin ağır yaralanması üzerine Silahlı Kuvvetlerde 3 günlük yas ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, yas uygulamasının 26–28 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağı kaydedildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD merkezli sosyal medya uygulaması X üzerinden yaptığı açıklamada, "Rodos'ta gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde hayatını kaybeden asker için derin üzüntü duyuyorum. Ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Aynı olayda yaralanan personelimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
