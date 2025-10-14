Haberler

Rodos Açıklarında Göçmen Botu Battı: 2 Ölü

Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun batması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. 18 kişi kurtarıldı.

Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme bot, Rodos Adası açıklarında battı.

Botta bulunan göçmenlerden 18'i kazadan kurtulurken 1'i çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kurtarılan göçmenler Rodos Limanı'na götürülerek ilk yardım ve kimlik tespiti işlemlerine alındı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
