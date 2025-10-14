Rodos Açıklarında Göçmen Botu Battı: 2 Ölü
Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun batması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. 18 kişi kurtarıldı.
Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme bot, Rodos Adası açıklarında battı.
Botta bulunan göçmenlerden 18'i kazadan kurtulurken 1'i çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kurtarılan göçmenler Rodos Limanı'na götürülerek ilk yardım ve kimlik tespiti işlemlerine alındı.
Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel