Robotik Cerrahi ile Prostat Kanserinden Kurtuldu

Sol böbreği 4 nesildir kasık bölgesinde görülen ve ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan Ramazan Taşkın, İstanbul'da uygulanan robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Taşkın, yaklaşık 6 ay önce idrar şikayeti nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurdu.

Üroloji Kliniği'nde tetkikleri yapılan hastanın prostat kanseri olduğu tespit edildi.

Taşkın, Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Lütfi Canat tarafından ameliyata alındı.

Robotik cerrahi, hastanın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor

Prof. Dr. Canat, AA muhabirine, hastalarının yaklaşık 6 ay önce idrar şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastanın ailesinde birkaç nesilden itibaren prostat kanseri öyküsü olduğunu belirten Canat, "Normalde bizim prostat kanseri tarama yaşımız 50 olmasına rağmen hastamızın aile öyküsü olduğu için daha erken yaşta taramasını yaptık. Hastamızda yaptığımız kan tahlillerinin anormal olması üzerine prostat biyopsisi gerçekleştirdik. Hastamızda lokalize bir prostat kanseri tespit ettik." dedi.

Canat, hastanın genetik geçişli başka bir özelliğinin daha olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda hastamızın bir diğer özelliği de genetik geçişli olan 'pelvik böbrek' dediğimiz durumdu. Böbreği normalde üst karın boşluğunda olması gerekirken bu hastamızda kasık bölgesinde yerleşimli bir sol böbreği mevcuttu." diye konuştu.

Bu durumda ameliyatta daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Canat, şöyle devam etti:

"Daha önceki yıllarda bu tür pelvik böbrekli hastalarda açık cerrahi sırasında gerçekten zorlanılıyordu. Pelvik böbreğin zarar görmesi riski vardı. Ancak artık robotik cerrahiyle böbrekle hiçbir ilişkimiz olmadan, böbreğin üzerindeki lenf bezleri de dahil prostatını son derece titizlikle temizledik ve hastamızın daha genç yaşta olması nedeniyle sinir koruyucu yöntemle cerrahisini gerçekleştirdik. Uzun dönemde hastamızda idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozukluğu gibi durumları beklemiyoruz. Hastamızın ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü ve neredeyse hiç kanaması olmadı. Bu da robotik cerrahinin en önemli üstünlüklerinden birisi. Herhangi bir şekilde yoğun bakım ihtiyacı olmadan ameliyatın ikinci gününde hastamızı şifayla taburcu ettik."

Prof. Dr. Canat, robotik cerrahinin iyileşme süresine de katkı sağladığını, hastanın çok kısa sürede taburcu edilebildiğini dile getirdi.

"Şu an için sıkıntım kalmadı"

Ramazan Taşkın ise idrarında sürekli sıkıntı yaşaması nedeniyle hastaneye başvurduğunu anlattı.

Kan testinde problem olduğunun tespit edildiğine dikkati çeken Taşkın, "Daha sonra biyopsi ve devamında da ameliyat olmam gerektiği konusunda bilgi verildi. Benim doğuştan sol böbreğim kasığıma yakın bir noktada. Bunun da ameliyatta büyük problem yaşatacağını birçok doktor söylemişti. Robotik cerrahiyle bunun daha rahat olacağını beyan ettikleri için ameliyatı kabul ettim ve olduk. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Taşkın, ailelerinde hem prostat kanseri hem de genetik olarak aynı bölgede böbrek yerleşimi bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Babam ve ben prostat kanseri olduk. Annem tarafından da böbreğimizi genetik olarak taşıyoruz. Dedem, annem, ben ve benim çocuğumda da böbrek aynı noktada. Şu an için sıkıntım kalmadı. Bütün doktor arkadaşlar sağ olsunlar, hepsi ilgilendiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu an için bir sıkıntım da yok. Periyodik olarak kontrollerime geleceğim söylendi ve takip ediyorlar."