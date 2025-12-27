Emek Partisi: "Roboskî'nin Yıl Dönümünde, Adalet ve Barış İçin Mücadeleye"

(ANKARA)- Emek Partisi'nden Roboski katliamının 14'üncü yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Roboski'nin üzerinden 14 yıl geçti. 34 Kürt köylüsünün savaş uçaklarıyla bombalanarak katledilmesinin ardından adaletin sağlanmaması, faillerin yargı önüne çıkarılmaması ve hakikatin karartılması, toplumsal vicdanda derin bir yara olarak varlığını koruyor. Hakikat ortaya çıkarılsın, adalet sağlansın, özür dilensin; barış için demokratik adımlar derhal atılsın. Roboski'nin yıl dönümünde, adalet ve barış için mücadeleye" denildi.

Emek Partisi, 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü yakınlarında düzenlenen hava saldırısında 34 kişi hayatını kaybettiği katliam dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Partiden, yapılan açıklama şöyle:

"Roboski'nin yıl dönümünde, adalet ve barış için mücadeleye. Cumhuriyet tarihinin en ağır katliamlarından biri olan Roboski'nin üzerinden 14 yıl geçti. 34 Kürt köylüsünün savaş uçaklarıyla bombalanarak katledilmesinin ardından adaletin sağlanmaması, faillerin yargı önüne çıkarılmaması ve hakikatin karartılması, toplumsal vicdanda derin bir yara olarak varlığını koruyor. Ailelerin, demokrasi güçlerinin, barıştan yana olanların kararlı mücadelesi görmezden gelindi, bastırılmaya çalışıldı.

AİHM'in 'iç hukuk yolları tüketilmedi' değerlendirmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin 'eksik evrak' gerekçesi, dosyayı sis perdesi altında bırakmış; bu davada adaletin sağlanamadığını açıkça ortaya koymuştur. Kürt halkının devletin en sert ve güvenlikçi politikalarıyla baş başa bırakıldığı katliam ve yıkımların acısı, toplumsal hafızada canlılığını korumaktadır. Meclis'te kurulan komisyonlar, her ne kadar 'çözüm' beklentisi yaratsa da, AKP-MHP çizgisinin raporlara yansıyan yaklaşımı, Kürt sorununun halen güvenlik eksenli politikalarla ele alındığını göstermektedir. 33'ler, Vartinis ve Roboski gibi trajediler, bu zihniyet sürdükçe silinmeyecek, toplumsal barış güçlenmeyecektir. Gerçek bir barış ve Kürt halkının eşit yurttaşlık temelinde sorunlarının çözümü; yüzleşmeyi, hakikatin ortaya çıkarılmasını ve adaletin tesisini zorunlu kılmaktadır.

Katliamın 14. yılında bir kez daha yineliyoruz:

Devletin açık ya da gizli tüm istihbarat, güvenlik ve kolluk kurumlarının bu katliamdaki sorumluluğu eksiksiz biçimde ortaya konulmalı; katliam tüm yönleriyle açığa çıkarılmalı. Etkin, bağımsız ve tarafsız bir yargısal süreç işletilerek failler derhal yargı önüne çıkarılmalı; cezasızlık politikaları son bulmalıdır. Toplumsal barışın inşası için devlet adına açık bir yüzleşme ve resmi özür gecikmeksizin ilan edilmelidir. Kürt sorunu, güvenlikçi ve saldırgan politikalar yerine demokratik, adil ve eşit yurttaşlık temelinde barışçıl yöntemlerle ele alınmalı; siyasal ve toplumsal çözüm mekanizmaları güçlendirilmelidir.

"Emeğin, barışın ve adaletin yanında"

Barışın gerçek savunucuları, savaşlarda en büyük zararı gören her milliyetten işçi ve emekçilerdir. Onların ortak talepleri olan adalet ve eşitlik, hepimizin ortak geleceğinin teminatıdır. Roboski'nin yıl dönümünde çağrımızı yineliyoruz: Hakikat ortaya çıkarılsın, adalet sağlansın, özür dilensin; barış için demokratik adımlar derhal atılsın."