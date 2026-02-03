Haberler

Konya'da Robot ve Teknoloji Festivali başlıyor

Karatay Belediyesi'nin düzenlediği ROBOFEST KONYA, 'İcat Peşindeyiz' sloganıyla gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedefliyor. Festival, 20-22 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Konya'da düzenlenen "ROBOFEST KONYA", üçüncü kez başlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "İcat Peşindeyiz" sloganıyla düzenlenen ROBOFEST KONYA'nın her geçen yıl büyüyerek Türkiye'nin en kapsamlı robot ve teknoloji organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Festivalin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak bilimsel düşünen, üreten ve geliştiren bir gençlik için çalışıyoruz. Bu anlayışla 'İcat Peşindeyiz' yaklaşımını hayata geçirdik. ROBOFEST KONYA yalnızca bir yarışma değil, gençlerin hayal gücünü, problem çözme yeteneklerini ve teknoloji üretme becerilerini ortaya koyabilecekleri önemli bir platform. Bu organizasyon Milli Teknoloji Hamlesi ruhuna güçlü katkı sunuyor."

Organizasyon için son başvuru tarihi 27 Mart 2026 olarak belirlenirken, yarışmalar 20-21-22 Nisan 2026'da Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
