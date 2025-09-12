Haberler

Robbie Williams, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verecek!

Dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams, 7 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmak için sabırsızlanıyor. Ataköy Marina'da gerçekleşecek konser öncesi, Türkiye'deki hayranlarına özel video mesaj gönderen Williams, muhteşem bir gece vaadinde bulundu. Biletlerin hızla tükendiği belirtiliyor.

Atlantis Yapım organizasyonu ile Ataköy Marina'da gerçekleştirilecek konser öncesi Türkiye'deki hayranlarına özel video mesaj gönderen Williams, şunları kaydetti:

?"Merhaba ben Robbie Williams, 7 Ekim'de Ataköy Marina'da sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size elimden gelen en iyisini sunacağıma söz veriyorum. Birlikte güleceğiz, şarkılar söyleyeceğiz, dans edeceğiz, birlikte zıplayıp coşacağız. Belki biraz ağlayacağız da. Unutulmaz bir gece olacak. Çok yakında İstanbul'da görüşmek üzere."

Organizasyon ekibinden yapılan açıklamada ise konser biletlerinin hızla tükendiği ve sınırlı sayıda biletin satışta olduğu belirtildi.

