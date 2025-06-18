Rize Yaylaları Karla Kaplandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kaçkar Dağları'nın bir kısmını kapsayan bu doğal güzellikler, dinlenmek isteyen halk için güzel manzaralar sundu.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kar yağışı, Kaçkar Dağları'nın bir kısmını da kapsayan bölgede dün geceden itibaren aralıklarla etkili oldu.
Dağın zirvesi ve yaylaların yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.
Şehrin stres ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, dinlenme rotası olarak seçtikleri yaylalarda yılın bu döneminde kar sürpriziyle karşılaştı.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel