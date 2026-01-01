Haberler

Rize ve Ordu'da eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Rize Valiliği, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Ordu'da da aynı tedbir alındı ve engelli ile hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

Rize ve Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, yarın il genelinde tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Ordu genelindeki tüm okullarda da yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

