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Rize ve Giresun'da Kar Yağışı Yolları Kapatıyor

Rize ve Giresun'da Kar Yağışı Yolları Kapatıyor
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Rize'nin İkizdere ve Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, birçok köyün yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarıyla yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Rize ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar aralıklarla devam ediyor. Yağış dolayısıyla ilçeye bağlı 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Huser, Avusor, Sipirona, Amlakit ve Palovit, İkizdere ilçesindeki Çağarankaya ve Varda ile Çayeli ilçesindeki Elenos, Kevut ve Vicvanak Yaylası'na ulaşımı sağlayan yollarda da karla mücadeleye devam ediliyor.

Giresun

Giresun'da da kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

Dereli ilçesinde 1700 rakımlı Kümbet Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yayla ve oba yollarında karla mücadeleyi sürdürüyor.

Alucra ilçesine bağlı Çakrak, Taşbaşı ve Harçbel yaylaları ile Doğankent ilçesine bağlı Kavraz vadisindeki yaylalarda bulunan vatandaşlar, yolların iş makineleriyle açılmasının ardından köylere ve ilçe merkezlerine ulaştı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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