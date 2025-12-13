Haberler

Rize ve Artvin'de kar etkili oldu

Rize'nin Ayder Yaylası ve Artvin'in yüksek kesimleri karla kaplandı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, ulaşımı sağlamak için karla mücadele çalışmaları yapıyor. Atabarı Kayak Merkezi ve Kafkasör Yaylası, kar manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri karın ardından beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, hava sıcaklığının düşmesiyle kar etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri ise ilçeden yaylaya ulaşımı sağlayan yolda iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması yapıyor.

Yağışın ardından karla kaplı çam ormanları güzel görüntüler oluşturdu.

Artvin

Artvin'in yüksek kesimlerine de kar düştü.

Merkez, Şavşat, Borçka, Yusufeli ve Ardanuç ilçelerine bağlı yüksek rakımlı köy, mezra ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, Kafkasör Yaylası ve Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda seyrine doyumsuz kar manzaraları ortaya çıktı.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde de etkili olan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanmaması için ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
500

