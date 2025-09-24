Rize Valisi Baydaş: Can kaybı olmadan süreci atlatıyoruz

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte bir süre önce etkili olan yağışa ilişkin, "Herhangi bir can kaybı yaşamadan biz bu süreci atlatmış oluyoruz. Yağışın olduğu gece aldığımız boşaltma tedbirinin çok ciddi bir etkisinin olduğunu görüyoruz." dedi.

Bir süre kapalı kalmasının ardından yeniden ulaşıma açılan Ayder Yaylası yolunda incelemelerde bulunan Vali Baydaş, yaptığı açıklamada, güzergahta yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Çalışmaları daha kolay hale getirebilmek için belirli saatlerde yolun trafiğe kapatıldığını dile getiren Vali Baydaş, "Acil geçişler olduğunda müsaade ediyoruz ama bir iki gün daha hemşerilerimizin sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Yolu daha iyi bir zemin haline getirebilelim. Bir iki gün içerisinde burayı da sağlıklı hale getireceğiz." diye konuştu.

Baydaş, kentte metrekareye 355 kilogramlık ciddi bir yağış düştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Herhangi bir can kaybı yaşamadan biz bu süreci atlatmış oluyoruz. Yağışın olduğu gece aldığımız boşaltma tedbirinin çok ciddi bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Sadece Fırtına Vadisi'nde değil, Fındıklı'da da tahliyeler gerçekleştirdik. Özellikle Fırtına Vadisi'nde kaymakamımız ve belediye başkanımız o gece hemen refleks aldı. Devlet Su İşleri'mizin özellikle derelerde yaptığı çalışmaların, tersip bentlerinin ve rüsubat tutucuların ne kadar ciddi görev ve işlev gördüğünü hep beraber görmüş olduk."

"90 civarında yapıyı kaldırmıştık, devamını da getirmiş olacağız"

Ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Baydaş, nasıl bir tahribatla karşılaşıldığının bu çalışmaların ardından netleşeceğine işaret etti.

Baydaş, yıkılması gereken yapılara hızlı bir şekilde müdahale edeceklerini belirterek, "Zaten bunların yıkımına başlamıştık. Dere yataklarında yaklaşık 90 civarında yapıyı kaldırmıştık, devamını da getirmiş olacağız. Sevincimiz bir can kaybı yaşamamamız, geri kalan tedbirleri de çok hızlı yaptığımızı hep beraber göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil"

Çamlıhemşin ilçesinde yağış sonrası su seviyesi yükselen Fırtına Deresi'nde rafting yapıldığını hatırlatan Baydaş, bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Ekiplerin o bölgede seferber olduğunu anlatan Baydaş, şunları kaydetti:

"İş makinası operatörleri canlarını hiçe sayarak derenin içerisinde bir kayayı daha oynatmaya çalışırken, orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil. Vicdanların da kabul edebileceği bir şey değil. O arkadaşlarımızın can güvenlikleri açısından da kabul edeceğimiz bir şey değil. Eminim o arkadaşlarımız geri dönüp kendileri de izlediklerinde ne kadar tehlikeli bir iş yaptıklarının farkına varmışlardır. Kızmayalım ama kendileri bunu inşallah değerlendirip ders alacaklardır diye düşünüyorum."

Baydaş, rafting yapan söz konusu kişilere idari para cezası uygulandığı bilgisini vererek, "Rafting lisansları vardı. O lisanslarıyla ilgili de idari işlem başlattık. Orada o sporun icra edilebileceği bir ortam yok. Bu bir spor, bir turizm faaliyeti ve sporun icra edilebilmesi için orada güvenliğin alınması lazım. O bot devrilebilir, bir ağaca çarpabilir. Çünkü kütükler var o suyun içerisinde. Taşa denk gelebilir ve o arkadaşlarımızın can güvenliği tehlikeye girebilir. Biz bütün işimizi, gücümüzü bırakıp bu sefer o gündemle ilgilenmek durumunda kalacaktık." diye konuştu.

Bu duruma seyirci kalınamayacağına dikkati çeken Vali Baydaş, "Gerekli idari yaptırımın uygulanması talimatı vermiştim. Kaymakamımız gerekeni yaptı. Hem o kulüple ilgili hem de orada raftingde, botta olan arkadaşlarla ilgili lisanslarıyla ilgili idari işlem, kendileriyle ilgili de yaptırım kararı uyguluyoruz." diye konuştu.