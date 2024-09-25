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Rize Pazar Belediyesi'ne Çöp Döktüğü İçin Cezai İşlem

Rize Pazar Belediyesi'ne Çöp Döktüğü İçin Cezai İşlem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize Pazar Belediyesine, dere kenarına çöp döktüğü gerekçesiyle 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uyguladı. Denetimler, ihbar üzerine gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü belirlenen Rize Pazar Belediyesine 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rize Pazar Belediye Başkanlığının ilçede topladığı çöpleri, Soğuksu Mahallesi'ndeki dere kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine denetim ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi.

Denetim neticesinde Pazar Belediyesine ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğünün, çöplerin üzerinin toprakla kapatılmaya çalışıldığının ve halk sağlığını tehdit eden büyük çevre kirliliğine yol açıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin lira idari ceza uygulanmıştır."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

İklim Değişikliği Yerel Yönetim Rize Pazar Politika Güncel Çevre

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