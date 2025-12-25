Rize'de tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Rize'nin Pazar ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Rize'nin Pazar ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Z.E. idaresindeki yabancı plakalı tır, Kirazlık Mahallesinde seyir halindeyken T.A. yönetiminde kırmızı ışıkta bekleyen 77 JR 595 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Z.E. ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel