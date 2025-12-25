Haberler

Rize'de tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Rize'de tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Z.E. idaresindeki yabancı plakalı tır, Kirazlık Mahallesinde seyir halindeyken T.A. yönetiminde kırmızı ışıkta bekleyen 77 JR 595 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Z.E. ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Artık trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak

Bugün resmen başladı! Trafikte bunu yapan 5 yıl hapis cezası alacak
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi